A pandemia do coronavírus tem sido um grande desafio para o mundo todo. Mas é um desafio ainda maior para quem está tratando da doença, para médicos e familiares dos pacientes. Devido ao elevado risco de contágio, os doentes ficam em isolamento, principalmente quando vão para as unidades de tratamento intensivo (UTI’s).

Difícil para quem está na linha de frente, difícil para quem está acamado e também para quem está em casa, longe do familiar. Mas algumas iniciativas podem diminuir o sofrimento daqueles que foram atingidos pela Covid-19.

Na segunda-feira (20), o perfil do hospital Felício Rocho publicou um vídeo em que a equipe médica usou um tablet para comemorar o aniversário de um idoso, que tinha completado 81 anos, diagnosticado com a doença. Com direito a balões feitos com luvas e a presença dos familiares, via videoconferência, a equipe cantou parabéns para o senhor, que acompanhou a homenagem com palmas.

A celebração, gravada no final de semana, contou até mesmo com um bolo, que foi exibido na tela do tablet. Na postagem, o hospital diz o que paciente está se recuperando e que o gesto foi uma maneira de dar força ao idoso para se reerguer.