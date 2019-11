O Méliuz, empresa de cashback com sede em Belo Horizonte, está com 15 vagas de emprego abertas para atuação na capital mineira. As oportunidades vão desde estagiários a analistas e desenvolvedores. Há também vaga de Assistente de Atendimento ao Cliente, exclusiva para pessoas com deficiência (PCD).

O cashback é um serviço que devolve ao consumidor, em dinheiro, parte do valor das compras em lojas físicas e online do Brasil.

De acordo com o Méliuz, a empresa oferece regime de contratação CLT, vale transporte, vale refeição ou alimentação, plano de saúde e odontológico, GymPass, horário flexível e cashback online em dobro nas lojas parceiras. Atualmente, são cerca de 150 funcionários na empresa.

Confira algumas oportunidades:

- Assistente de Atendimento ao Cliente (Exclusiva para PCD);

- Pessoa Desenvolvedora Front-end Sênior;

- Analista de SEO Pleno;

- Analista de Marketing Pleno;

- Jovem Aprendiz em TI;

- Estágio de Conteúdo;

- Estagiário Comercial e de Operações.

Para mais informações e candidaturas, clique aqui.