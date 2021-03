A atuação do Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar de Minas Gerais ganhou destaque nas redes sociais nesta quinta-feira (4), com o vídeo dos artistas militares apresentando a música I Want to Break Free, da banda Queen, no hall do Palácio da Liberdade, no Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O show, que fez parte de uma live de Ano Novo da polícia, traz diversos agentes da Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar cantando e executando instrumentos musicais. A apresentação faz parte do projeto Musicando Segurança.

