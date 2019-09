As barragens da Vale que estão em alerta máximo para risco de rompimento - no nível 3, a mesma classificação de Córrego de Feijão, que entrou em colapso em Brumadinho, no início do ano -, terão obras de contenção para reter uma possível enxurrada de lama em caso de novos desastres.



As barreiras, que vão funcionar como uma espécie de muro para frear os rejeitos, serão construídas nas barragens B3/B4, da Mina Mar Azul, na região de Macacos e Nova Lima; Forquilhas I, II, III e IV, da Mina Fábrica, em Ouro Preto; e Sul Superior, da Mina Gongo Soco, em Barão de Cocais.



No caso das estruturas de Forquilhas, os moradores atingidos seriam da cidade vizinha de Itabira, que fica na região Central de Minas.



Durante o anúncio, feito nesta terça-feira (24), a mineradora informou que investirá R$ 1.5 bilhão nas três barragens. A previsão é de que as obras fiquem prontas até fevereiro de 2020. Até lá, mesmo sendo mantido o nível máximo de alerta para o rompimento, a empresa garante a segurança da população dos três municípios.



De acordo com Marcelo Klein, da Diretoria Especial de Reparação e Desenvolvimento, os moradores que seriam atingidos pela mancha de lama já foram retirados de suas residências. Além disso, ele garante que as estruturas em risco estão sendo monitoradas 24 horas por dia, e, em caso de colapso, o plano de evacuação seria imediatamente acionado. "Em caso de ruptura, os operários, por exemplo, teriam 30 minutos para evacuar a área", explicou.



Descaracterização



Além das obras de contenção, a Vale também informou que aplicará R$ 7,1 bilhões para fazer o descomissionamento das nove barragens em Minas Gerais que funcionam com o chamado alteamento a montante, método utilizado nas estruturas que se romperam em Mariana, em novembro de 2015, e em Brumadinho, em janeiro deste ano.



As barragens de Macacos, Barão de Cocais e Itabirito - consideradas mais críticas - serão descaracterizadas entre três e cinco anos. O prazo para "acabar" com as demais não foi detalhado pela empresa.



Reparados



A Vale também anunciou que vai investir R$ 190 milhões para revitalizar e aumentar o turismo em Macacos, Barão de Cocais e Itabirito. As intervenções que serão feitas estão detalhadas no Plano de Desenvolvimento de Territórios Impactados.

Clique na imagem para ampliá-la e conferir algumas das ações previstas pela Vale