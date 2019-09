A madrugada deste domingo (29) terminou com dois homens executados a tiros e outras cinco pessoas vítimas de bala perdida na Grande BH. No primeiro caso, um homem foi assassinado em uma praça de Contagem; pouco mais tarde, outra vítima fatal em um bar em Ibirité. Além disso, cinco pessoas que estavam no estabelecimento também foram atingidas e foram levadas para um hospital.

De acordo com a Polícia Militar, um homem de 38 anos, com suposto envolvimento com o tráfico de drogas, estava na praça Maria dos Santos Chagas, no bairro Novo Riacho, em Contagem, quando foi morto com 21 tiros.

Ao lado do seu corpo, foram encontradas 16 buchas de maconha. Segundo testemunhas, por volta de 00h20, um homem chegou em um veículo VW Fox vermelho e disparou contra a vítima.

Morte em bar

Localização aproximada do crime em Ibirité

Em Ibirité, outro homem, de 36 anos, foi alvejado com 29 balas, de diversos calibres, por volta das 1h20 desta madrugada. A vítima estava em uma das mesas de um bar, localizado à rua Luiz Franciscon, no bairro Jardim das Rosas, quando foi atingido.

De acordo com o relato de testemunhas, homens encapuzados chegaram em um Fiat Palio e em um Fiat Uno, atiraram contra o homem e, em seguida, fugiram. A vítima morreu no local.

Cinco pessoas que estavam no estabelecimento também foram atingidas, sendo elas: quatro homens, de 22, 23, 29 e 30 anos; e uma mulher, de 20 anos. Todos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital e Maternidade Regional de Ibirité.

Nos dois casos, a polícia ainda não tem informações sobre motivação e autoria dos crimes.