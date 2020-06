Desde 1982 não tínhamos um mês de maio tão frio quanto agora. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a média das temperaturas mínimas foi, no mês passado, de 14,3 graus. Há 28 anos, esta média foi de 13,2 graus.

Maio também teve a menor temperatura absoluta desde1999, com 10,3 graus.

De acordo com Lisandro Gemiacki, coordenador do instituto, as razões desta queda foram "condições meteorológicas favoráveis a corrências de baixas temperaturas, a partir de uma onda de frio intensa a partir de uma massa de ar polar anômala, que não ocorreu nos anos anteriores".

O frio começou, lembra ele, no dia 8 de maio, permanecendo por cinco dias em torno de 12 graus,a média. A temperatura se elevou um pouco depois, subindo para 16 graus. "Em seguida entrou outra massa e aí gelou, caindo para 10,8 graus", destaca.