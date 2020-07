Apesar de estar ocorrendo um aumento no número de testes para Covid-19, Minas Gerais ainda tem problemas quanto à confiança dos indicadores em função da natureza dos testes. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), dos 42.137 casos confirmados da doença, no território, até 1º de julho, 24.355 (57%) foram obtidos por meio do teste rápido, que identifica anticorpos produzidos no organismo. Esse tipo de exame, feito a partir da coleta de sangue no dedo da pessoa, é menos assertivo no mapeamento da pandemia, destacam especialistas.

“O fato de os testes rápidos serem positivos confirma que as pessoas tiveram a doença. Mas quando é negativo nem sempre descartamos, porque a sensibilidade e a especificidade não são das melhores”, explica o infectologista Sidnei Rodrigues.

As outras 17.782 pessoas que tiveram a contaminação pelo novo coronavírus confirmada foram diagnosticadas pelo PCR, que permite maior exatidão na identificação dos casos. Nesse exame, as amostras são colhidas na garganta e no nariz do paciente,

“A quantidade de PCR está muito abaixo de outros lugares, inclusive do Brasil, país onde se testa pouco”, avalia Sidnei Rodrigues.

Para o infectologista, os exames PCR garantem maior eficiência ao traçar estratégias para conter o vírus. “O ideal seria uma testagem em massa com PCR da população de todos aqueles que tivessem sintomas respiratórios, mesmo aqueles com sintomas leves ou moderados, para termos uma ideia de onde estão as pessoas com coronavírus, para que elas parem de transmitir, o que nos ajudaria a deter o pico da doença”.

Leia Mais:

Governo de Minas estima 2.500 casos de internação por Covid em julho

Governo de Minas atualiza situação da Covid-19 no Estado; assista

Internações em UTI por Covid-19 sobem 138% em BH; especialistas temem colapso