O combate à pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte e na região metropolitana terá o reforço de 862 policiais militares a partir da próxima terça-feira (30). Os servidores concluíram o Curso de Formação de Soldados (CFSd) recentemente.

O ato de promoção dos agentes de 1ª classe foi assinado nessa quinta (25) pelo governador Romeu Zema (Novo). A solenidade foi realizada na Academia de Polícia Militar (APM), na região Oeste da capital. “Os novos militares já estão aptos a combater a criminalidade e ajudar no controle da pandemia. Minas Gerais precisa muito de vocês. Desejo que todos tenham uma carreira de muito sucesso”, afirmou o mandatário.

Momento importante para Minas Gerais: a Polícia Militar entrega hoje 862 novos soldados para combater a criminalidade e apoiar o Estado no controle da pandemia. O novo efetivo vai começar a atuar na próxima terça-feira, reforçando a segurança na Região Metropolitana de BH. pic.twitter.com/L31aJFNHtc — Romeu Zema (@RomeuZema) March 25, 2021

Comandante-geral da corporação, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues agradeceu ao governador o apoio para que os soldados pudessem continuar a formação no período mesmo com o isolamento social. “Tivemos um ano de adversidades, mas fomos resilientes e vitoriosos. Na próxima terça-feira, todos estarão em suas respectivas unidades, cuidando do povo e tornando Minas Gerais o Estado mais seguro para se viver, empreender e trabalhar”, disse.

A cerimônia de assinatura também contou com as presenças do chefe do Estado-Maior da PM, coronel Eduardo Felisberto Alves, do chefe do Gabinete Militar do Governador, coronel Osvaldo de Souza Marques, do comandante da Escola de Formação de Soldados (EFSd), tenente-coronel Cássio Antônio dos Santos, e dos representantes dos formandos.

Em virtude da pandemia, a solenidade de formatura, tradicionalmente realizada pela corporação, acontecerá posteriormente, em momento oportuno, garantiu a polícia.

Formação

O Curso de Formação de Soldados – CFSd 2020 foi composto por militares de Minas Gerais e outros estados, como Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Bahia. A formação teve início em 11 de fevereiro de 2020, com carga horária prevista de 1.264 horas-aula, distribuídas entre teórica e prática, que incluíram treinamentos importantes como prevenção a violência doméstica, curso de base comunitária, de operadores de menor potencial ofensivo e conduta de patrulha.

(*) Com informações da Agência Minas

