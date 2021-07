A 32ª remessa de vacinas contra a Covid-19, recebida pelo governo do Estado, começa a ser distribuídas nesta quinta-feira (29) em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Estadp de Saúde (SES), são 878.040 doses de AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer, que darão continuidade ao esquema de imunização da população. Os compostos químicos estão armazenados na Central Estadual de Rede de Frio, no bairro Gameleira, região Oeste da capital.

Às 8h da manhã, os imunizantes serão embarcados no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, e seguem para Patos de Minas, Teófilo Otoni e Unaí. No mesmo horário, haverá distribuição para outras regiões via terrestre.

Essas doses serão destinadas à imunização de 70% por faixa etária e 30% para os grupos prioritários que esperam pela segunda dose.

Imunização

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, mais de 9,6 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em Minas. Desse grupo, mais de 3,3 milhões foram contemplados com o reforço da segunda aplicação. Outros 367 mil mineiros receberam doses únicas da Janssen.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 16,6 milhões de doses de imunizantes, sendo​ 16,1 milhões distribuídos aos municípios.

Remessas de vacina já entregues a Minas Gerais:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª remessa

346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª remessa

624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021

112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021

342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª remessa

271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

30ª remessa

379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021

31ª remessa

171.400 doses da CoronaVac, em 19/7/2021

550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7/2021

Leia Mais:

ALMG decreta luto pelas 50 mil mortes por Covid-19 em Minas

BH aplica 2ª dose contra Covid em pessoas com comorbidades e deficiência permanente; veja as datas

Adolescentes entre 12 a 17 anos serão incluídos na vacinação contra Covid-19, diz ministro