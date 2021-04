A segunda dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada a 1.549.072 mineiros, conforme dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora a campanha de vacinação, nesta sexta-feira (30).

Já a primeira dose do imunizante já foi aplicada em 3.304.078 pessoas em todo o território mineiro. Do público-alvo da ação, foram protegidos 605.560 profissionais da linha de frente no combate à doença, 32.778 idosos que estão em asilos, 3.742 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.214 índios de aldeias mineiras.

Com relação à dose complementar, 362.624 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 22.858 em idosos, 2.619 em deficientes e 6.764 em indígenas.

Dos idosos com mais de 60 anos, povos e comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, Forças Armadas e Forças de Segurança, foram imunizadas 2.631.297 pessoas, das quais 1.152.414 receberam a segunda aplicação.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde já disponibilizou 6.221.880 vacinas, sendo 6.161.480 distribuídas aos municípios.

Números da pandemia em Minas

A Covid-19 já matou 33.699 mineiros desde o início da pandemia, em março do ano passado. Só nas últimas 24 horas, 298 óbitos foram registrados no Estado. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,5%, e média de idade dos óbitos confirmados é de 69 anos, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-MG) nesta sexta.

Também de acordo com o levantamento, em apenas um dia, 7.398 novos casos da doença foram confirmados. Até o momento, 1.359.137 de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em todo o território mineiro.

Destes, 1.249.715 já se recuperaram da enfermidade e outros 75.723 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Leia mais:

Comércio poderá abrir as portas em BH no feriado do Dia do Trabalhador; confira regras

Mensagens em homenagem às vítimas da Covid-19 em escadaria de BH podem ser enviadas até esta sexta

Segunda dose da vacina contra a Covid-19 é aplicada em idosos de 68 anos em BH; confira locais