Mais de 1.600 quilos de maconha foram apreendidos nesse fim de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A droga foi encontrada após uma operação realizada por uma força-tarefa de Segurança Pública, coordenada pela Polícia Federal (PF) e integrada pelas polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal.

Conforme informou a PF, as investigações revelaram que o carregamento da droga estava sendo transportado do Mato Grosso do Sul para a cidade mineira. As informações foram repassadas para as demais polícias, que suspeitaram de uma caminhonete que havia evadido de uma barreira de fiscalização montada próxima à entrada de Uberlândia.

Após iniciar a busca, policiais encontraram o veículo em uma chácara na zona rural da cidade. No local, foi verificado que o carro estava carregado com tabletes da droga.

O proprietário da casa foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. Caso seja condenado, ele poderá cumprir pena de até 15 anos, além de pagar multa.

