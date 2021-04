Nada menos do que 1.713 pacintes com Covid-19 aguardam na fila de espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou enfermaria em Minas. Os números foram atualizados na nesta segunda-feira (5) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG)

São 701 mineiros contaminados pelo novo coronavírus aguardando por internação em um leito de UTI. Com relação às enfermaria, 1.012 pessoas esperam por uma liberação. De acordo com o Painel de Monitoramento da doença no Estado, 2.741 mineiros estão internados em UTIs nas vagas exclusivas dos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse número representa 92,95% de ocupação.

Em três macrorregiões do Estado, a Centro Sul, Leste do Sul e Oeste, os leitos estão 100% ocupados. Em outras seis, – Centro, Leste, Sudeste, Sul, Triângulo do Sul e Vale do Aço – mais de 90% das vagas têm pacientes. Veja a ocupação por região aqui.

Pandemia em Minas

Até está segunda-feira, o novo coronavírus já contaminou 1.159.039 pessoas em Minas. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SES, só nas últimas 24 horas, foram 2.604 novos casos.

O levantamento também atualizou o número de mortes provocadas pela Covid-19. Em um dia foram 59 óbitos. Agora, o Estado soma 25.713 vidas perdidas. Os recuperados somam 1.033.692 e 99.634 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

