Mais de 1,8 milhão de crianças de 5 a 11 anos estão aptas a receber a dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Os dados são baseados em uma projeção realizada pela Fundação João Pinheiro (FJP) e foram divulgados nesta quinta-feira (6) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Para garantir a imunização completa do grupo, o Estado precisa receber aproximadamente 3,7 milhões de doses. Nessa quarta (5), o Ministério da Saúde informou que cerca de 20 milhões de unidades da Pfizer devem chegar ao país até março.

A pasta espera, ainda, que o primeiro voo com as vacinas chegue ao Brasil em 13 de janeiro e que elas sejam disponibilizadas para os municípios já no dia seguinte. Também estão programados voos para 20 e 27 de janeiro, cada um contendo 1,2 milhão de doses.

Como será a vacinação?

Crianças com comorbidades, indígenas, quilombolas e as que moram em casas com pessoas que apresentam maior risco para desenvolvimento de quadros graves da Covid terão prioridade na vacinação.

Aquelas sem comorbidade serão vacinadas de acordo com a idade, começando pelas mais velhas.

