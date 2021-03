Mais de 1 milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas. Até a manhã desta terça-feira (23), 1.049.148 foram protegidos. Deste grupo, 423.518 tomaram a segunda dose, conforme dados do vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que monitora a campanha no território mineiro.

O número de vacinados já é superior ao número total de casos registrados em Minas desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ao todo, 1.040.198 mineiros foram contaminados pelo novo coronavírus.

Do público-alvo imunizado até o momento, 487.172 são profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à doença, 29.321 idosos que estão em asilos, 3.474 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.842 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda aplicação, 285.426 referem-se à trabalhadores da saúde, 21.077 idosos, 2.420 deficientes e 5.836 indígenas.

O levantamento atual também informou que, até o momento, 88.445 pessoas com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose. Deste grupo, 56.277 tomaram a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 132.362 foram protegidos com a primeira aplicação e 38.284, com a segunda.

Desde o início da campanha, em janeiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 3.159.730 vacinas a Minas.

Pandemia em Minas

Minas Gerais registrou mais 3.897 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 1.040.198 mineiros já foram contaminados pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta terça.

O levantamento também mostra que 68 óbitos 0foram registrados em um único dia. Com isso, Minas já perdeu 22.123 pessoas para a Covid-19. Já os recuperados da enfermidade somam 940.404 pessoas. O boletim aponta ainda que 77.671 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Leia mais:

PBH já interditou 25 estabelecimentos desde o início da Onda Roxa; uma multa foi aplicada

Média de mortes por Covid-19 cresce há um mês, diz Fiocruz; número já é 119% maior

Covid-19: Unimed BH abre mais de 300 vagas para contratação imediata de profissionais da saúde