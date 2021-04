As duas doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em mais de 1 milhão de pessoas em Minas Gerais. Até a manhã desta terça-feira (20), 1.047.775 mineiros receberam as duas aplicações necessárias para imunização completa contra a doença. Já a primeira dose do imunizante foi administrada em 2.726.116 pessoas, conforme dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de vacinação em Minas.

Do público-alvo da ação, foram protegidos 578.100 profissionais da linha de frente no combate à doença, 32.287 idosos que estão em asilos, 3.703 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.113 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda dose, 336.678 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 22.326 em idosos, 2.587 em deficientes e 6.627 em indígenas.

Dos idosos com mais de 60 anos, povos e comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, Forças Armadas e Forças de Segurança, foram imunizadas 2.093.356 pessoas, das quais 679.075 receberam a segunda aplicação.

Para todo o Estado, o Ministério da Saúde já disponibilizou 5.831.330 vacinas, sendo 5.630.966 distribuídas aos municípios.

Pandemia em Minas

Até a manhã de hoje, o novo coronavírus já matou 30.526 pessoas em Minas Gerais. Só nas últimas 24 horas, foram registrados 129 óbitos, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Os dados do levantamento desta manhã também mostram que 4.850 novos casos foram confirmados em apenas um dia. Ao todo, a Covid-19 contaminou 1.286.271 pessoas. Destes, 1.173.894 já estão recuperados da doença. Outros 81.851 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Leia mais:

Mais de 30,5 mil mineiros perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia em Minas

Zema inaugura dez leitos de UTI para tratamento de Covid-19 em Janaúba, no Norte de Minas

Cidades da Grande BH ampliam vacinação e imunizam idosos de 63 a 65 anos contra a Covid-19