O tempo bom, embora com previsões de chuvas ao final do dia, vai favorecer as buscas em Brumadinho durante esta terça-feira (5). Estão empenhados 109 bombeiros militares, 79 máquinas pesadas, um drone e oito binômios – cães farejadores acompanhados por seus tutores – que deverão atuar em pelo menos 20 frentes de trabalho. O último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado apontava que 122 vítimas do desastre ainda estavam desaparecidas.

O foco dos militares nesta terça-feira é drenar a área de Instalação de Tratamento de Minério (ITM) da Vale e outras localidades do território devastado pelo mar de lama no dia 25 de janeiro. Até o último boletim, 186 óbitos foram confirmados. Todos os corpos já haviam sido identificados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Buscas permanecem

No dia em que o desastre completou um mês, o porta-voz do Corpo dos Bombeiros, Pedro Aihara, disse que não havia previsões para encerramento das buscas a não ser que todos os corpos fossem encontrados ou se os segmentos corporais estivessem com alto nível de decomposição.

"Enquanto não atingir esse patamar, o Corpo de Bombeiros continuará aqui, em Brumadinho, de maneira ininterrupta. Não há nenhuma outra possibilidade de término das operações", cravou o tenente Aihara na ocasião.

Leia mais:

Apesar da crise, papéis da Vale fecham em alta em NY

Cristina Serra lança livro sobre desastre em Mariana

Com programação de Carnaval, Inhotim tem entrada gratuita na Quarta-feira de Cinzas