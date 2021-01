Minas Gerais já vacinou, até o momento, 115.218 pessoas contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo governo do estado, que lançou nesta quarta-feira (27). um "vacinômetro".

“Esta é mais uma ferramenta que o Governo de Minas coloca à disposição para transmitir aos mineiros o máximo de informações possíveis sobre ações relacionadas ao monitoramento da pandemia. A transparência na comunicação é um valor para nós. Por isso, reforço o pedido de que os municípios preencham os dados com a maior agilidade possível para que o vacinômetro reflita a realidade”, explicou o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral.

Qualquer pessoa pode acompanhar o número de imunizados e a quantidade de doses distribuída acessando o vacinômetro.

A vacinação começou, em Minas, na última segunda-feira (18), quando as primeiras 577 mil doses de CoronaVac chegaram.

Ainda segundo os dados do governo, do total de vacinados, 104.831 são profissionais de saúde (90,9%l); 7.427 são idosos em asilos; 567 são pessoas com deficiência em residências inclusivas; e 2.393 são indígenas.

Ao todo, o estado já recebeu três remessas com doses de vacinas contra a Covid-19, com quase 1 milhão de doses.

A primeira, com 577.680 doses da CoronaVac, foi em 18 de janeiro. Já no dia 19 os medicamentos foram distribuída às 28 regionais de saúde. A segunda remessa, com 190.500 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou no último domingo (24). E a terceira, com 87.600 doses, também de CoronaVac, chegou ao estado na última segunda-feira (25).

Somando as três remessas são 855.780 doses. Como são necessárias duas doses para imunizar uma pessoa, isso significa que 427 mil mineiros poderão ser vacinados nos próximos dias.