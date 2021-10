Belo Horizonte aplicou mais de 104 mil doses de imunizantes durante os 26 primeiros dias da Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos segue até sexta-feira (29) na capital mineira.

Conforme informou a prefeitura nesta quarta-feira (27), as aplicações estão sendo feitas de acordo com a avaliação de cada situação vacinal. A campanha, iniciada no dia 1º de outubro, também tem a finalidade de aumentar as coberturas vacinais, reduzindo a incidência e contribuindo para o controle e erradicação de doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes.

Em BH, estão disponíveis ao público as vacinas BCG, Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.

Para garantir a dose, é necessário que os responsáveis levem o cartão de vacina para conferência das doses aplicadas e atualização, caso necessário.

Locais e horários

Os endereços e horários de funcionamento das unidades para a vacinação de crianças e adolescentes podem ser verificados no portal da prefeitura, por meio deste link. Para a entrada nas unidades de saúde é obrigatório o uso de máscaras. Apenas crianças de até 2 anos podem ficar sem o acessório de proteção.

