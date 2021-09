A primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 100% da população adulta de 153 cidades de Minas Gerais, conforme informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (3).

A maioria das localidades fica no interior do território mineiro e tem poucos habitantes. Até o momento, 13,4 milhões de moradores foram imunizados. Desse grupo, 5,5 milhões receberam o reforço, o que equivale a 36% do público-alvo. Outros 478 mil foram contemplados com a Janssen, administrada em dose única.



Ao todo, o governo estadual já recebeu do Ministério da Saúde mais de 23,6 milhões de unidades de vacinas, entre AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer. Parte delas foram estocadas como reserva e o restante (22,8 milhões) foi enviado às prefeituras ou armazenadas nas Unidades Regionais de Saúde (URSs).

Confira as cidades que já atingiram a meta:

Abadia dos Dourados Água Comprida Aguanil Aimorés Alagoas Albertina Alterosa Antônio Dias Antônio Prado de Minas Araçaí Aracitaba Arapua Arcebugo Argirita Astolfo Dutra Ataleia Bambuí Barão de Monte Alto Bela Vista de Minas Belmiro Braga Belo Oriente Berilo Berizal Bias Fortes Bom Jesus do Galho Bonfim Bonfinópolis de Minas Borda da Mata Cachoeira Dourada Campanário Campos Gerais Canápolis Capetinga Capitão Andrade Carangola Carmésia Carneirinho Cataguases Chácara Chapada do Norte Claraval Confins Conselheiro Pena Coronel Pacheco Córrego Danta Córrego Fundo Couto Magalhães de Minas Cristais Diogo de Vasconcelos Dionísio Divino das Laranjeiras Divisópolis Dom Viçoso Dores de Campos Dores de Guanhães Estrela do Indaiá Eugenópolis Fama Faria Lemos Fernandes Tourinho Formiga Francisco Badaró Fronteira dos Vales Fruta de Leite Galileia Gameleiras Grupiara Igaratinga Iguatama Ipuiúna Itabirinha de Mantena Itamarati de Minas Itamonte Itapagipe Itaú de Minas Jacinto Jenipapo de Minas Laranjal Liberdade Maripá de Minas Materlândia Matias Barbosa Matozinhos Matutina Mendes Pimentel Miradouro Miraí Muriaé Nacip Raydan Natércia Nova Lima Olímpio Noronha Oliveira Fortes Pai Pedro Pains Palma Paracatu Paraguaçu Passa Vinte Passabém Patrocínio do Muriaé Pedra do Indaiá Pedro Leopoldo Pedro Teixeira Pequeri Pescador Piau Pirapetinga Pirapora Pouso Alto Pratápolis Presidente Kubistchek Recreio Resplendor Riachinho Rio Doce Rio Manso Rio Piracicaba Rio Pomba Rio Preto Ritápolis Rochedo de Minas Rosário de Limeira Salto da Divisa Santa Maria de Itabira Santa Rita de Caldas Santa Rita de Jacutinga Santana de Cataguases Santana de Pirapama Santo Antônio do Aventureiro Santo Antônio do Monte São Domingos do Prata São Francisco Sales São Geraldo São Gonçalo do Pará São João das Missões São João de Manteninha São João Nepomuceno São Sebastião do Rio Preto Sem Peixe Senhora do Porto Serra da Saudade Serranópolis Silvianópolis Sobrália Tabuleiro Umburatiba Vazante Veríssimo Virgem da Lapa Virgolândia Volta Grande Wenceslau Braz

