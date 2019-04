Mais de 160 mil motoristas de Minas Gerais já aderiram à versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), o Estado está em 3º lugar no país no ranking de emissão das CNH's eletrônicas.

A CNH Digital armazena todas as informações da versão impressa e tem o mesmo valor jurídico do documento em papel. Ela é acessível até mesmo sem necessidade de conexão com a internet. A apresentação do documento impresso ou digital é obrigatória e a falta dele gera multa de R$ 88,38, além de três pontos na carteira e a retenção do veículo, por isso.

Para emitir a CNH Digital, o condutor precisa ter o código bidimensional QR-Code (código de barras) da versão impressa. Dos 6,9 milhões de condutores, mais de 3,5 milhões já possuem a CNH em papel com QR Code e podem solicitar a versão digital da habilitação.

É necessário ainda fazer o cadastro no Portal de Serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e baixar o aplicativo gratuito "Carteira Digital de Trânsito", disponível para celulares e tablets com sistemas operacionais iOS e Android.