Mais de 19.500 mineiros já perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Até a manhã deste domingo (7), foram 19.523 registros de mortes em Minas Gerais. Só nas últimas 24 horas, o Estado confirmou mais 164 óbitos ocasionados pelo novo coronavírus, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O levantamento desta manhã também atualizou o número de casos da doença. Em um único dia, mais 6.368 confirmações foram computadas no boletim. Ao todo, 922.573 pessoas já foram infectadas pelo vírus em Minas. Todos os 853 municípios já tiveram registros de Covid-19.

Os recuperados da enfermidade somam 839.002. O boletim aponta, ainda, que 64.048 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Dados dos primeiros 7 dias do mês

Em apenas uma semana, Minas registrou, ao todo, 43.868 novos casos confirmados de Covid-19, uma média de 6.266 casos por dia. Em relação ao número de óbitos, foram 958 registros em sete dias, o que significa uma média de 136 por dia.

Imunizados

Até o momento, 633.032 mineiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Deste grupo, 306.981 receberam a segunda aplicação, segundo dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram imunizados 442.099 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.429 idosos que estão em asilos, 3.327 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.151 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda dose, 246.565 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 19.751 em idosos, 2.541 em deficientes e 5.094 em indígenas.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.813.780 imunizantes, sendo 1.298.452 já distribuídos aos municípios. O levantamento atual também informou que, até o momento, 82.909 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 25.731 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 61.600 receberam a primeira dose e 6.964, a segunda. Outros 7.517 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

