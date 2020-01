Cerca de 2 mil pessoas estão desalojadas e outras 500 desabrigadas em Raposos por causa da enchente que tomou a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte na última sexta-feira (24), devido ao transbordamento do rio das Velhas. Quem não conseguiu abrigo em casas de amigos e parentes foi encaminhado a escolas da cidade. O município de aproximadamente 15.300 habitantes decretou estado de calamidade pública.

A prefeitura informou nesta segunda-feira (27) que está arrecadando kits de limpeza, higiene e cestas básicas para as pessoas desabrigadas. As doações podem ser feitas na Escola Municipal da Água Limpa, na Escola Municipal do Novo Horizonte e na Unidade Básica de Saúde Novo Horizonte.

A prefeitura também está instruindo a população que teve contato com a lama ou a água da enchente a procurar atendimento médico.

O trabalho de limpeza das ruas ainda é intenso e urgente, já que há previsão de mais chuvas para o município. De acordo com alerta da Defesa Civil de Minas Gerais, deve chover ainda nesta segunda-feira na cidade. O órgão estadual informou que está ajudando no trabalho de recuperação de Raposos.

Sabará

Em Sabará, cidade que também foi atingida pelo transbordamento do rio das Velhas, cerca de 600 pessoas tiveram que deixar suas casas, sendo que 130 delas estão em abrigos do município. O trabalho de limpeza é grande por lá, três dias após a enchente. Segundo a prefeitura, mais de 2 mil toneladas de resíduos já foram recolhidos no processo de limpeza.

Leia mais:

Kalil usa o Twitter para agradecer trabalho feito por servidores na assistência a atingidos

Desde quinta-feira, equipes da prefeitura recolheram mais de 2 mil toneladas de lixo e entulho

Encontrado corpo de homem que foi levado pela enxurrada em Conselheiro Lafaiete