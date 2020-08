Vinte e três veículos apreendidos em investigações relacionadas ao tráfico de drogas serão leiloados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no próximo dia 26. A intenção é trazer receita aos cofres públicos do Estado.

Os carros, motocicletas e caminhão já podem ser conferidos por interessados aqui. Uma pulseira de ouro também está na lista. Os arremates serão exclusivamente on-line, respeitando as recomendações de prevenção e combate à Covid-19.

Todos os recursos arrecadados com o leilão deverão ser aplicados em ações de combate às drogas, como campanhas e estudos relacionados ao tema, segundo a Sejusp.

Como participar

Os lances já podem ser realizados neste endereço, onde estão disponíveis fotos e detalhes sobre cada um dos bens disponíveis para o leilão. Quem desejar ver pessoalmente os carros ou a pulseira de ouro deve fazer agendamento prévio.

Para participar do leilão, é preciso se cadastrar no site do leiloeiro público oficial, até 48 horas antes do leilão. Todas as informações necessárias para inscrição, as normas e procedimentos do leilão estão disponíveis neste edital.