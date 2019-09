O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou nesta sexta-feira (27) a segunda etapa do Programa de Revitalização de Escolas Estaduais de Minas Gerais – Mãos à Obra na Escola, que irá reformar 210 escolas públicas estaduais, localizadas em 137 municípios de todas as regiões do Estado. Nesta fase serão investidos R$ 28,7 milhões.

A primeira etapa do programa foi anunciada em maio deste ano, para intervenções em 132 escolas de 92 municípios, contando com R$ 21 milhões de recursos.

As escolas contempladas nesta segunda fase foram escolhidas por critérios técnicos de ponderação de urgência e criticidade, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação. Entre as intervenções que serão realizadas estão construção de muros, reforma de telhados, banheiros, cozinha, refeitórios, rede elétrica, reforço estrutural de salas de aula, substituição de portas e reforma geral de instalações.

Durante o lançamento da segunda fase do programa, Zema afirmou que vai encaminhar, nas próximas semanas, à Assembleia Legislativa, a proposta que vai propiciar a Minas Gerais a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), junto ao Tesouro Nacional, para equilibrar as contas do Estado.

Confira a lista de quais municípios foram contemplados no programa de revitalização de escolas:

Leia mais:

Morte de garoto que caiu do 9º andar acende alerta sobre riscos do sonambulismo

Escolas estaduais auxiliam estudantes na preparação para segunda fase da Obmep