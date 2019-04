Mais de 200 pessoas já procuraram a Justiça, em Belo Horizonte, para incluir o nome do pai no registro de nascimento em um evento realizado pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade (CRP).

O projeto que formaliza os reconhecimentos espontâneos, chamado de CRP Itinerante, será realizado no dia 9 de maio, das 9h às 13h, no Hospital Espírita André Luiz, no bairro Salgado Filho. Nessa data, também serão coletadas amostras para os exames de DNA, para os casos em que seja necessário realizá-los. O exame é gratuito.

Os interessados ainda podem se inscrever no Fórum Lafayette ( av. Augusto de Lima, 1.549, 3º andar, sala AL-355, Barro Preto). Os responsáveis por crianças, além de adolescentes e adultos interessados em participar do evento, devem apresentar dados do suposto pai no ato da inscrição. Feito o reconhecimento, será lavrado um termo, homologado pela juíza titular da Vara de Registros Públicos da capital, Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, para posterior averbação no cartório de registro civil onde o reconhecido for registrado.

No evento também é possível realizar, além do reconhecimento de paternidade ou maternidade biológica, o reconhecimento socioafetivo. Nessa modalidade, que antes só era possível com uma ação judicial, a paternidade ou a maternidade são reconhecidas a partir do vínculo de amor constituído entre as pessoas.

A primeira edição do CRP Itinerante foi realizada em abril do ano passado no Espaço Criança Esperança, no Aglomerado da Serra. Pouco mais de cem pessoas participaram do evento.