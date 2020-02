O pré-Carnaval de Belo Horizonte segue a todo vapor neste domingo (9), com o desfile programado de diversos blocos em diversas regiões da cidade, além de eventos pagos. Nesse sábado (8), o Carnaval começou oficialmente na cidade com trio elétrico gratuito com Pabllo Vittar, na Praça da Estação.

Para este domingo, a programação é extensa. Veja só a lista de eventos oficiais, de acordo com informações da Belotur e da BHTrans:

Regional Leste

Bloco Como Te Lhama

Público Estimado: 8 mil

Concentração: rua Belém, 1000, às 10h

Desfile: 11h

Dispersão: 17h

Bloco Vemkenké

Concentração: rua senhor Simeone, 256, às 14h

Desfile: 15h30

Dispersão: 21h

Bloco Cavalo Marinho e Bloco Circo Marimbondo

Concentração: rua Alvinópolis, 460, Sta Tereza, às 11h

Desfile: 12h

Dispersão: 16h

Regional Centro-Sul

Bloco Brokio do Xai-Xai

Concentração: rua Sergipe, 780, Savassi, às 14h

Desfile: 15h

Dispersão: 21h

Bloco Samba da Meia Noite

Concentração: rua Aquiles Lobo, 243, Floresta, às 12h

Desfile: 14h

Dispersão: 19h

Bloco Bruta Flor

Concentração: Praça Rui Barbosa, 50, Centro, às 13h30

Desfile: 14h30

Dispersão: 19h

Bloco Rolareal

Concentração: rua Montes Claros, 1087, Anchieta, às 13h

Regional Nordeste

Bloco Santa Folia

Concentração: Rua José Cleto, 1061, Santa Cruz, às 15h

Desfile: 15h30

Dispersão: 22h

Regional Oeste

Bloco Start Samba

Concentração: Rua Henrique Badaró, 297, Buritis, às 13h

Desfile: 14h

Dispersão: 16h

Regional Noroeste

Bloco Me Embola Carreteiro

Concentração: av. 31 de Marco, 450, Dom Cabral, às 15h

Desfile: 16h

Dispersão: 22h

Bloco Babadan Banda de Rua

Concentração: rua Sete Lagoas, 29, Bonfim, às 14h

Desfile: 16h

Dispersão: 21h

Veja outros blocos programados para este domingo

Volta, Belchior

Ingressos por R$ 10 (O Bloco vai arrecadar doações de produtos de limpeza e de higiene pessoal)

Samba Queixinho (av. do Contorno, 1328 - Floresta)

10h

Haja Amor

Gratuito

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

10h

Faraó

Gratuito

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

10h

Beiço do Wando + Pacato Cidadão + Garota Eu Vou Pro Califórnia

Ingressos gratuitos pelo link

Rua Guajajaras, 1793 - Barro Preto

10h

Alfredim

Gratuito

Rua Vila Rica, 637 - Padre Eustáquio

11h

Bateria Majestosa

Gratuito

Quadra Cidade Jardim (rua do Mercado, 40 - Conj. Santa Maria)

12h

Flor & Amar

Gratuito

Rua Imbiras c/ Joaquim Clemente

12h

Do seu Bento a Dona Lúcia

Gratuito

Praça Arcangelo Maletta

13h

Embriagalo

Entrada com doação de 1kg de alimento

Pulero (av. Francisco Sá, 76 - Prado)

13h

Carnaval das Mina

Gratuito

Rua Guaicurus, 50 - Centro

13h30

Então, Brilha! + PPK

Ingressos por R$ 15

Catavento Cultural (rua. Ozanam, 700 - Ipiranga)

14h

Da Língua

Ingressos gratuitos disponíveis no link

Jeremias Arte Bar (rua. Codajás, 686 - São Gabriel)

14h

Chega o Rei + Nega Biruta

Gratuito

Praça Chuí - João Pinheiro

14h

Fúnebre

Ingressos por R$ 10

Granfinos (av. Brasil, 326 - Santa Efigênia)

14h

Filhos da PUC + Bloco do Marcão

Ingresso por R$ 20 disponível no link

Porcão (av. Raja Gabáglia, 2671 - São Bento)

14h

Ziriguidum

Gratuito

Praça Santa Rita

14h

Esquina

Ingressos por R$ 12

Clã Espaço Cultura (rua. Bernardo Cisneiros, 12 - Aparecida)

Afro Fala Tambor

Gratuito

Viaduto Santa Tereza

15h

Abre Que To Passanu

Não informaram

Mito Bar (Rua Pium-Í, 672 - Anchieta)

15h

Baião de Rua + Luz de Tieta

Ingresso solidário com entrada até 16h30 disponível no link

Distrital (R. Opala, s/n - Cruzeiro)

15h

Volta, Belchior

Ingressos por R$ 10

Desespetados (av. Francisco Sá, 126 - Gutierrez)

16h

Alalaor

Ingressos por R$ 10

Maria das Tranças - São Francisco

16h

Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro

Ingressos por R$ 10 até 18h na portaria

Choperia Guarani (Av. Waldomiro Lobo, 1589 - Guarani)

16h

Transborda

Gratuito

Espeteria Du Paizão (av. Brg. Eduardo Gomes, 1745 - Glória)

16h

Evento pago

O bloco Havayanas Usadas fará último ensaio do bloco para o Carnaval deste ano neste domingo, a partir das 15 horas, na Fábrica, com ingressos a R$ 20 reais na portaria da casa de shows. O local é coberto e, portanto, pode ser uma boa escolha para este domingo, que tem previsão de chuvas.

Segundo a organização do bloco, a apresentação será focada no tema deste ano, que é Maria Bonita Mandou Te Chamar. Dentre as regras para o evento, estão a proibição de entrada com bebidas e comidas e a isenção de entrada para crianças de até 12 anos de idade. Além disso, menores de 18 anos precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais identificados.

A Fábrica fica na avenida Teresa Cristina, 295, no Prado, região Oeste da capital. Os ingressos estão disponíveis também via internet.

Leia mais:

Abram alas para folia: Pré-Carnaval tem Pabllo Vittar e mais de 80 blocos

Pabllo Vittar, Baianas e Mari Antunes animam foliões no 1º dia do Carnaval de BH; veja fotos e vídeo