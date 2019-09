Mais de 40 bairros das regiões Oeste e do Barreiro, em Belo Horizonte, estão sem água nesta terça-feira (17). De acordo com a Copasa, a interrupção no abastecimento aconteceu emergencialmente para manutenção em um registro.

A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, no decorrer da noite desta terça, de acordo com a empresa. Confira a lista de bairros atingidos:

Araguaia, Barreiro, Barreiro De Cima, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Cardoso, Cinquentenário, Conjunto Betânia, Conjunto Bonsucesso, Conjunto Flávio De Oliveira, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Das Industrias, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial Do Jatobá, Estoril, Estrela Dalva, Flávio Marques Lisboa, Havaí, Jardim América, Marajó, Milionários, Morro Das Pedras, Nova Barroca, Novo Das Indústrias, Olaria, Palmeiras, Parque São José, Salgado Filho, Santa Helena, Santa Lúcia, São Bento, Serra Do José Vieira, Solar Do Barreiro, Teixeira Dias, Urucuia, Vila Bernadete, Vila Cemig, Vila Nova Paraíso e Vila Pinho.