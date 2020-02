Os moradores de Belo Horizonte têm até esta sexta-feira (7), para entregar as garrafas de cerveja da marca Backer nas nove regionais da capital. Até esta quinta, 5,5 mil unidades foram devolvidas nos postos. Após esse prazo a PBH recomenda que os consumidores procurem o estabelecimento onde o produto foi comprado ou a empresa fabricante.

Segundo a PBH, o recolhimento das cervejas começou em 13 de janeiro e o material será armazenado pela Prefeitura até que as nvestigações sejam concluídas.

Confira o endereço dos pontos de recolhimento:

- Barreiro: Avenida Olinto Meireles, 327 – Barreiro

- Centro-Sul: Avenida Augusto de Lima, 30, 14ª andar – Centro

- Leste: Rua Salinas, 1.447 – Santa Tereza

- Nordeste: Rua Queluzita, 45 – Bairro São Paulo

- Noroeste: Rua Peçanha, 144, 5º andar – Carlos Prates

- Norte: Rua Pastor Murilo Cassete, 85 – São Bernardo

- Oeste: Avenida Silva Lobo, 1.280, 5º andar – Nova Granada

- Pampulha: Avenida Antônio Carlos, 7.596 – São Luiz

- Venda Nova: Avenida Vilarinho, 1.300, 2º Piso – Parque São Pedro

Ministério da Justiça

Nesta quinta-feira (6) o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), abriu processo administrativo contra a cervejaria Backer por inadequação do recall apresentado e consequências do consumo das cervejas impróprias.

Segundo a Senacon, a exposição de consumidores às cervejas impróprias gerou casos de intoxicação e de mortes por contaminação com as substâncias dietilenoglicol e monoetilenoglicol.

Enquanto o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) diz que foi encontrado monoetilenoglicol e dietilenoglicol em amostras do tanque de água usada na fabricação de cervejas, a Backer sustenta que os produtos tóxicos estavam apenas em tanques usados em processos de refrigeração, no qual não há contato com a bebida.

Já quarta-feira (6), a cervejaria vazou um laudo preliminar da Polícia Civil que reforça as informações da empresa, negando a presença dos produtos químicos na água do tanque de brassagem. A Polícia Civil não comentou por se tratar de laudo ainda não finalizado e o Mapa manteve a conclusão de que a água estava contaminada.

33 casos investigados

A Polícia Civil investiga 33 casos por intoxicação por dietilenoglicol relacionados ao consumo de cervejas da Backer, produtora da Belorizontina, em Minas Gerais. Seis pessoas morreram.

A Backer informou que, conforme acertado na última semana, por iniciativa própria, recorreu ao Ministério Público de Minas Gerais para ampliar o apoio humanitário dado aos familiares de consumidores que disseram ter sofrido algum problema de saúde, supostamente, em virtude do consumido de produto vinculado à Backer.

“Diante disso, dentro das 72 horas, a empresa analisou documentos e realizou reuniões de forma individualizada com familiares de 12 consumidores, excetuando-se aquelas agendadas com os familiares dos Srs. Glaydson Leandro Amorim e João Roberto Borges que deixaram de comparecer ou justificar suas ausências. E ficou definido que a ‘logística’ do atendimento (total ou parcial) será definida e formalizada junto aos familiares, uma vez que há pedidos que extrapolam o mero fornecimento de recursos financeiros. Além disso, será informado o contato para agendamento do atendimento psicológico individualizado ou coletivo/ familiar, que será feito pela psicóloga clínica Maria da Conceição César (CRP 04/32581). Os familiares deverão entrar em contato com a mesma e realizar o agendamento de acordo com sua disponibilidade e comodidade”, diz o comunicado.

Ainda conforme a Backer, os demais consumidores atendidos, que não foram contemplados pelo apoio preliminar da empresa nesse primeiro contato, continuarão a ser monitorados e receberão toda a assistência da cervejaria para auxílio nas próximas fases e suporte médico conveniente ao caso.