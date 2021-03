No primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 dos idosos com 85 anos em Belo Horizonte, mais de 5 mil pessoas dessa faixa etária receberam a primeira dose, segundo a prefeitura. Os imunizantes para esse grupo começaram a ser aplicados nessa quarta-feira (3) em 160 pontos da capital.

Nesta quinta (4), foi a vez dos moradores de BH com 84 anos se vacinarem. A partir de segunda (8), serão contemplados belo-horizontinos de 83 anos. A expectativa é imunizar cerca de 42 mil pessoas acima de 80 anos até sexta-feira (12). Veja o cronograma:

- 85 anos: de 3 a 12 de fevereiro (exceto sábado e domingo)

- 84 anos: de 4 a 12 de fevereiro (exceto sábado e domingo)

- 83 anos: de 8 a 12 de fevereiro

- 82 anos: de 9 a 12 de fevereiro

- 81 anos: de 10 a 12 de fevereiro

- 80 anos: de 11 a 12 de fevereiro

O horário de vacinação é das 7h30 às 15h30. O idoso precisa levar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Os endereços dos postos e outras informações estão disponíveis no portal da PBH.

Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Pessoas com mobilidade reduzida ou acamados com idade entre 80 e 85 anos devem fazer o cadastro no site da prefeitura para receber a vacina em casa.

2ª dose

A prefeitura vai abrir postos exclusivos para aplicar a segunda dose em idosos de 86 a 88 anos neste sábado (6), independentemente da data marcada no cartão de vacinação. O horário será das 8h às 15h, e a aplicação está garantida para todos os que receberam a primeira aplicação na capital.

Haverá, também, a imunização através do drive-thru. Para isso, quem optar por utilizar o serviço terá três opções para se dirigir: o Centro de Operações da Prefeitura, localizado na avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, no Buritis; o Primeiro Batalhão de Bombeiros Militar, na rua Piauí, 1815, no Funcionários; ou a UFMG, na avenida Antônio Abrahão Caram, 763, bairro São José.

Pessoas com 89 anos ou mais, por terem recebido a vacina da Astrazeneca, devem aguardar três meses, período indicado pelo fabricante, para receber a nova aplicação.

