Mais da metade dos motociclistas de Belo Horizonte já sofreu algum acidente de trânsito e não possui plano de saúde. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH), que foi divulgada nesta terça-feira (19). O estudo também mostrou que, entre agosto e outubro de 2018, o número de acidentes na cidade caiu 14,66% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O levantamento faz parte da quinta edição do projeto Ande Seguro, da CDL/BH, que realizou 17 paradas educativas em pontos estratégicos de BH no ano passado. Nessas ocasiões, 3200 motociclistas foram abordados e 658 deles responderam perguntas como quantos quilômetros são rodados por dia, se ele já sofreu ou não acidentes, entre outros.

“Com isso conseguimos conhecer melhor quem são os motociclistas que circulam na capital e saber quais são as reais necessidades do setor”, explicou Milton Furtado, diretor da Câmara Setorial Duas Rodas Moto da CDL/BH.

Acidentes e afastamentos

De acordo com Furtado, o percentual de acidentados apurado - que está em 54% - é elevado. Ele relembra a necessidade de atuação para que o número caia e, portanto, diminua também a taxa de profissionais afastados.

39% dos motociclistas se afastaram de um mês a um ano;

25% ficaram parados de um a 29 dias;

5% de um a três anos.

“O tempo que essas pessoas passam fora do mercado de trabalho gera um grande prejuízo para a economia, pois elas deixam de produzir. Além disso, os gastos médicos devido aos acidentes são elevados”, afirmou Furtado.

Para piorar a situação, 63% dos trabalhadores em motos entrevistados afirmaram que não têm plano de saúde e depende, portanto, do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cai número de acidentes

Apesar do crescimento no número de motocicletas em BH, que subiu de 149.046 em 2009 para 222.032 até meados deste mês, os dados de atendimentos no Hospital João XXIII mostram que houve queda de 14,66% no número de acidentes envolvendo motociclistas durante os meses de agosto, setembro e outubro do ano passado, comparando-se com o mesmo período de 2017.

Segundo a CDL, como reflexo dessa redução, 204 motociclistas a menos se acidentaram e a economia aos cofres públicos está em torno de R$ 8,9 milhões.

Raio-X das motos em BH

2009 = 149.046 unidades

2019 = 222.032 (até a metade de março)

10,8% dos veículos da capital são motos

Fonte: Detran/MG

Quem são os motociclistas

91% dos condutores são homens

9% são mulheres

38% roda de 101 a 250 quilômetros por dia

41% trabalham com motofrete

5% trabalham como motoristas

4% trabalham como vendedores

3% trabalham como empregados da construção civil

47% trabalham em outras profissões

Maior parte dos entrevistados possui entre 31 e 40 anos

“É possível perceber que a maioria das pessoas vêm utilizando a motocicleta como principal meio de condução para o trabalho, faculdade e lazer”, apontou Furtado.

Equipamentos de segurança

No levantamento também foram avaliados itens como capacetes, luvas e calçados dos condutores e os freios das motocicletas. O resultado apontou estabilidade em todos os equipamentos de proteção do condutor.

“Isso demonstra que os motociclistas estão cada vez mais atentos e conscientes quanto a importância do uso e conservação destes itens”, afirma o diretor da Câmara Setorial Duas Rodas Moto.

Capacete - 74% estão em boa condição

Calçados - 37% estão em boa condição

Jaqueta - 27% estão em boa condição

Em relação aos freios, 65% das motocicletas avaliadas apresentaram uma boa condição de uso, 33% demonstraram condição razoável e apenas 2% ruim.

Já a utilização de luvas em mal estado aumentou 9%, chegando a 85% em 2018. Milton Furtado explica que durante o uso da motocicleta, as mãos ficam muito expostas, sujeitas a queimaduras do sol e não escapam do contato abrasivo do asfalto em caso de queda.

Leia mais:

...Moto exige consciência e cuidados do...

Motos estão em metade dos acidentes registrados nas estradas

Motociclista morre em acidente na Afonso Pena; via teve que ser interditada