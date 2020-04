Mais de 60% da população brasileira tem medo de ficar doente por causa do novo coronavírus. Esse foi o resultado de uma pesquisa realizada pelo instituto Paraná Pesquisas com 2.218 brasileiros de 212 municípios do país.

No levantamento, foi perguntado se o entrevistado tem medo de ser infectado pelo novo coronavírus e 60,6% responderam que sim, temem pegar Covid-19. Entre os que afirmaram não ter medo foram 36,6% e 2,8% não opinaram.

O medo é maior entre as mulheres e entre as pessoas com mais de 60 anos. Veja os detalhes:

A pesquisa foi feita em municípios de todas as unidades da federação entre os dias 13 e 16 de abril. O grau de confiança é de 95% com margem de erro de dois pontos percentuais.