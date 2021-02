A vacinação de idosos com 89 anos ou mais contra a Covid-19 começou em Belo Horizonte nessa segunda-feira (8) após abertura do cadastramento para a imunização. No primeiro dia, a prefeitura contabilizou mais de sete mil inscrições para a faixa etária.

Segundo a PBH, agentes da administração municipal nas regionais Oeste e Barreiro entraram em contato com os primeiros idosos, agendaram as visitas e foram até as residências para a aplicação das doses.

Os agendamentos ainda podem ser feitos e devem ser realizados através do portal da PBH ou pelo telefone 156, que está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos fins de semana e feriados das 7h às 20h, na opção 2.

Os contatos telefônicos para agendamento seguem durante toda a semana e em todas as regionais. O pedido pode ser feito pela própria pessoa - com 89 anos completos até o dia 28 de fevereiro.

Depois do cadastro inicial, as equipes de Saúde da prefeitura entrarão em contato, por telefone, para realizar o agendamento da data da vacinação em domicílio, com equipes volantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), ou em um posto de vacinação indicado.

Os critérios estabelecidos para o cadastro serão atestados durante a visita da equipe ou no posto de vacinação, para a confirmação de que todos os idosos estejam dentro do grupo estabelecido.

Tentativa de golpe

A Prefeitura de Belo Horizonte informou, em comunicado, que as visitas das equipes de vacinação são agendadas via ligação telefônica, após a realização do cadastro. No entanto, a administração municipal alertou que os moradores da capital não devem abrir a porta ou receber nenhuma pessoa que diga ser da Prefeitura, sem o horário estar marcado e sem as devidas identificações.

“Mensagens com um cronograma de datas e idades de pessoas a serem vacinadas que estão circulando pelas redes sociais são falsas”, disse, em nota.

Qualquer informação sobre a campanha em Belo Horizonte pode ser acessada no portal da prefeitura, que afirmou não enviar códigos para celulares solicitando confirmação ou senhas de qualquer natureza.

