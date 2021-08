Fiscais da Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte já distribuíram mais de 7 mil máscaras à população carente. A ação faz parte de um trabalho iniciado em julho de 2020, que visa a orientar os moradores de áreas mais vulneráveis sobre a importância dos protocolos sanitários e medidas de proteção contra a Covid-19.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Política Urbana e conta com a participação da Subsecretaria de Fiscalização, da Secretaria de Saúde, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (Urbel), Guarda Municipal e Polícia Militar.

Secretária de Política Urbana, Maria Caldas afirma que a proteção do poder público é muito importante para garantir a segurança das pessoas mais vulneráveis, e que um grupo multidisciplinar é capaz de alcançar as mais diversas necessidades da população.

Os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental, por exemplo, orientam a população e os estabelecimentos comerciais quanto aos cuidados no combate e a importância do cumprimento dos protocolos. A Urbel faz a articulação prévia com as lideranças das comunidades, e os agentes da Guarda Civil e PM trabalham na logística da operação.

Além das máscaras, o projeto também leva informações sobre as medidas de segurança e higiene, através de orientações e entrega de folhetos.

