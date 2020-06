O novo coronavírus se espalha cada vez mais por Minas. Ao todo, 601 cidades já registraram pelo menos um caso de Covid-19. O número corresponde a mais de 70% dos 853 municípios mineiros. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (18).

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foram confirmados 1.559 novos casos nas últimas 24 horas. Esse é o segundo maior número registrado em um único dia, desde o início da pandemia. Com essas notificações, o Estado está próximo de bater a triste marca de 25 mil infectados. Hoje, 24.906 pessoas já receberam o diagnóstico positivo da doença no território mineiro.

Deste total, 570 mineiros não resistiram e morreram. Entre quarta (17) e esta quinta-feira (18), foram 33 óbitos atestados em decorrência da enfermidade. Em Minas, o número de vidas perdidas pode ser maior. O balanço da SES revela que 241 mortes notificadas pelos municípios ainda são investigadas pela pasta.

Epicentro da doença, Belo Horizonte confirmou, nas últimas 24 horas, quatro novos óbitos e 175 infectados. Com isso, a metrópole tem 87 mortes e 3.723 doentes. Nesta sexta-feira (18), a cidade decide se mantém ou recua na flexibilização social. A explosão de casos e a lotação dos leitos de UTI podem ser empecilhos para que novos setores sejam reabertos.

No Estado, a taxa de letalidade no coronavírus é e 2,3%. Dos óbitos confirmados até o momento, 73% tinham mais de 60 anos e 84%, doenças pré-existentes. Já com relação aos infectados, 80% têm entre 20 e 59 anos.

O boletim da SES também trouxe outros dados dos pacientes. Atualmente, 10.658 continuam acompanhados pelos órgãos de saúde, sendo que 2.962 estão internados em hospitais. Outros 13.678, que receberam o diagnóstico positivo do novo coronavírus, estão curados.

