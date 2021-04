Exatos 739 pacientes com Covid-19 aguardam na fila de espera por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou enfermaria em Minas. Os dados da internação foram atualizados nesta segunda-feira (19) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Ao todo, 277 pacientes infectados ou com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus esperam por uma vaga nas UTIs. Destes, 239 estão cadastrados nas Centrais Regionais de Regulação da SES-MG e 38 nas municipais. Em Belo Horizonte, a central registra 29 pessoas na fila. Em Juiz de Fora são três e em Uberlândia, seis.

Com relação às enfermarias, 462 pessoas esperam por uma liberação, sendo 410 pacientes cadastrados nas centrais regionais e 52 nas municipais. Hoje, sete pacientes aguardam na capital, de acordo com o monitoramento do Estado. Outros 12 esperam por uma vaga em Juiz de Fora e 33 em Uberlândia. Segundo a SES, os números são dinâmicos e podem mudar ao longo do dia.

Conforme o Painel de Monitoramento da doença em Minas, 2.749 pessoas estão internadas nas UTIs. Esse número representa 89,11% de ocupação.

Em três macrorregiões do Estado, a Leste do Sul, Triângulo do Sul e Oeste, os leitos estão 100% ocupados. Em outras três, – Centro, Centro Sul e Noroeste– mais de 90% das vagas têm pacientes. Veja a ocupação por região aqui.

Pandemia em Minas

Até está segunda-feira, o novo coronavírus já contaminou 1.281.421 pessoas em Minas, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SES.

O levantamento também atualizou o número de mortes provocadas pela Covid-19. Em um dia foram 88 óbitos. Agora, o Estado soma 30.397 vidas perdidas. Os recuperados somam 1.167.827 pessoas. Outros 83.197 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

