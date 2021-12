Mais de 80% das pessoas internadas com Covid-19 em hospitais da rede pública e privada de Belo Horizonte não haviam sido vacinadas contra a doença. Entre os hospitalizados, cerca de 60% tomaram apenas a primeira dose, segundo levantamento divulgado pela prefeitura da capital mineira na manhã desta quinta-feira (9).

A análise, conforme informou a administração municipal, foi feita diante um cruzamento de duas bases de dados onde são registrados casos confirmados, pessoas vacinadas e internações. Foram consideradas as notificações atualmente disponíveis de janeiro, quando a campanha de imunização foi iniciada, até o fim de novembro.

Os dados também apontam que a eficácia da vacinação reflete na redução global do número de internações. Isso porque, segundo os números, considerando os meses de março e abril - período mais crítico da pandemia - eram 8.202 internados pela doença. Já em setembro e outubro, eram 835. “À medida que faixas etárias e grupos prioritários foram concluindo o esquema vacinal, as internações reduziram”, informou a PBH.

No período entre março e abril, a faixa etária com maior número de internados era a de 60 a 69 anos, com 1.953 pacientes. Já em setembro e outubro, quando as pessoas dessa faixa etária já haviam recebido a segunda dose, eram 193 internados.

“Os números demonstram a importância de se completar o esquema vacinal. Quanto mais vacinados, menor a transmissão do vírus e, consequentemente, temos redução nas internações e menos casos graves da doença. As vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas. Já temos uma nova variante circulando no país. Para que possamos vislumbrar um 2022 mais tranquilo e perto da normalidade, temos que vacinar, usar máscaras de qualidade e ter responsabilidade nos encontros com outras pessoas”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

Vacinação em BH

Até o momento, 83,8% da população da capital mineira recebeu ao menos a primeira dose ou dose única, da Janssen. Isso representa mais de 2,2 milhões de pessoas. Em relação à segunda aplicação, são mais de 1,9 milhões de imunizados (75%).

Para aqueles que ainda não estão imunizados, a PBH informa que mantém os postos de vacinação abertos, seja para receber a primeira, segunda ou dose de reforço. E para ampliar o acesso da população aos pontos, desde segunda-feira (6), a aplicação também está sendo realizada em shoppings da capital, das 13h às 19h30. Veja aqui os endereços.

Leia mais:

Governo passa a exigir 'passaporte da vacina' ou quarentena para viajantes; entenda

BH descarta adotar 'passaporte da vacina' para restringir entrada de não imunizados contra a Covid

BH tem 30% mais casos de gripe neste ano; baixa cobertura vacinal amplia risco de surto