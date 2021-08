A 41ª remessa de vacinas contra a Covid-19, recebida nessa sexta-feira (20), vai começar a ser distribuída pelo governo do Estado na próxima segunda (23). O lote, com 825.190 doses, é composto por 419.200 unidades de CoronaVac e 405.990 da Pfizer.

Conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a logística de distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URSs), assim como a contagem e separação dos quantitativos que serão encaminhados aos municípios, serão realizados neste fim de semana.

A SES disse, ainda, que as doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária e que “caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pele Estado”.

Logística de Distribuição

Receberão vacinas por aeronaves do Estado as seguintes URSs:

SRS Montes Claros

SRS Patos de Minas

SRS Teófilo Otoni

SRS Uberlândia

GRS Unaí

Retirarão as vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo ou receberão em sua própria Rede de Frio as seguintes URSs:

SRS Governador Valadares

GRS Ituiutaba

GRS Januária

SRS Juiz de Fora

GRS Leopoldina

SRS Passos

GRS Pedra Azul

GRS Pirapora

SRS Ponte Nova

GRS São João del-Rei

SRS Uberaba

SRS Varginha

Retirarão as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio as seguintes URSs:

SRS Alfenas

SRS Barbacena

SRS Belo Horizonte

SRS Coronel Fabriciano

SRS Diamantina

SRS Divinópolis

GRS Itabira

SRS Manhuaçu

SRS Pouso Alegre

SRS Sete Lagoas

GRS Ubá

(*) Com informações da Agência Minas

