A pandemia do novo coronavírus atingiu 93% dos municípios mineiros nesta quinta-feira (16), conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Segundo o levantamento, 767 cidades têm pelo menos um caso de Covid-19.

Com 82 mortes confirmadas em 24 horas, o Estado alcançou a triste marca de 1.834 óbitos. O número de doentes também tem avançado muito nos últimos dias. Já são 84.470 infectados, sendo que 2.460 foram atestados de ontem para hoje.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia, com 11.804 casos e 319 mortes provocadas pelo vírus. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, também se destaca nas notificações. São 9.535 pessoas com o diagnóstico positivo para a Covid-19. Lá, 152 moradores perderam a vida.

Perfil

Pessoas com problemas de saúde pré-existentes são as principais vítimas do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico, 83% dos óbitos são de moradores com alguma comorbidade, como hipertensão, problemas cardiovasculares e diabetes.

Além disso, 76% das pessoas que morreram tinham mais de 60 anos. A taxa de letalidade é de 2,2% no Estado.

Recuperados

O levantamento aponta ainda as pessoas que venceram o novo coronavírus. Conforme a SES, 57.930 mineiros se recuperaram. Outras 24.706 seguem em acompanhamento.