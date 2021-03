O novo coronavírus já infectou mais de 900 mil pessoas em Minas Gerais desde o início da pandemia, em março do ano passado. Até a manhã desta quinta-feira (4), 901.535 casos confirmados da doença já haviam sido registrados. Só nas últimas 24 horas, 7.890 novas confirmações de Covid-19 foram computadas no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Todos os 853 municípios registraram pacientes infectados. O maior número de notificações foi de mulheres, 52%. A média de idade dos casos confirmados é de 42 anos.

O levantamento desta quinta também atualiza o número óbitos no Estado. Até a manhã de hoje, 19.032 mineiros perderam a vida para a Covid. Em um dia, foram mais 160 mortes registradas no boletim. Do total, 56% eram homens e 44%, mulheres. Destes, 72% apresentavam comorbidades.

Dos 853 municípios, 772 já registraram óbitos por Covid.

Os recuperados da enfermidade somam 821.678. O boletim aponta, ainda, que 60.825 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

O vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas, atualizou o número de imunizados no Estado. Até o momento, 605.225 mineiros já receberam a primeira dose do imunizante contra a doença. Deste grupo, 290.176 correspondem à segunda aplicação.

Do público-alvo ação, receberam a imunização 439.100 profissionais da linha de frente no combate à Covid, 28.234 idosos que estão em asilos, 3.312 deficientes que vivem residências inclusivas e 6.536 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 238.459 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 19.580 em idosos, 2.176 em deficientes e 4.884 em indígenas. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde disponibilizou 1.813.780 imunizantes, sendo 1.298.452 já distribuídos aos municípios

O levantamento desta quinta também informou que, até o momento, 80.754 idosos com 90 anos ou mais já receberam a primeira dose do imunizante. Deste grupo, e 19.039 receberam a segunda. Das pessoas de 85 a 89 anos, 47.171 receberam a primeira dose e 3.715, a segunda. Outros 2.323 idosos com idades entre 80 e 84 anos já receberam a imunização.

