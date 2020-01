Mais de 993 mil estudantes já se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), informou o Ministério da Educação (MEC) na manhã desta quarta-feira (22). O site funciona normalmente, de acordo com a pasta, e já houve 1.870.751 registros, já que cada estudante pode escolher até dois cursos. O sistema oferece cerca de 237 mil vagas em instituições federais.

Nesta terça-feira (21), estudantes verificaram instabilidade no site ao tentar fazer inscrições, mas no fim do dia, o pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou as redes sociais para informar que o problema estava resolvido. O período para inscrições fica aberto até as 23h59 de domingo (26).

O ministério informou também que os casos de erro no gabarito foram resolvidos na segunda-feira (20). Eles se concentraram em três cidades mineiras (Viçosa, Ituiutaba e Iturama) e uma baiana (Alagoinhas).

Mesmo com a afirmação do ministério de que o site do Sisu funciona normalmente, muitas pessoas relataram problemas para acessá-lo nesta quarta-feira. Houve quem preferisse fazer a inscrição durante a madrugada, quando cai o número de acessos. Confira algumas postagens:

primeiramente bom dia segundamente tá difícil ter esperanças com esse site do Sisu dando bizu toda hora — Thaís (@ithaispires) January 22, 2020

sem condições esse site do sisu véi que INFERNO — maria (@fermrques) January 22, 2020

Pronto agora consegui fazer minha inscrição no sisu kkk exatamente as 3:04 da madruga — Keven Ryan (@KevenRyan18) January 22, 2020

MÃE: "o q vc faz acordado essa hora da madrugada?"

EU: "olhando a atualização das notas no sisu" #Enem #sisu #Enem2019 pic.twitter.com/eSGrz441pX — Gustavo Viana (@Gulucasvs) January 22, 2020

Os resultados serão divulgados no dia 28 de janeiro. Eis o restante do cronograma:

matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes: até 4 de fevereiro;

lançamento da ocupação nas vagas pelas instituições participantes: até 7 de fevereiro;

manifestação de interesse para constar na lista de espera: até as 23h59 de 4 de fevereiro.