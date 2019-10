Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Civil em duas operações realizadas em Florestal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido, após serem flagrados com as drogas. Um deles é acusado de ter relação com uma grande facção criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 30 anos e um adolescente de 17 foram abordados na BR-262, em Florestal, com 175 quilos de maconha, que haviam sido comprados em Uberaba. A intenção era levar os entorpecentes para os bairros Ventosa e Cabana, na capital mineira, de acordo com as investigações.

A partir disso, foi localizada mais de uma tonelada de maconha em um imóvel residencial de Uberaba. No local, foram presos dois homens de 28 e 31 anos. Um deles tem passagem policial por aquisição de droga no Paraguai, além de um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.