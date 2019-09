Mais dois incêndios consomem a vegetação em dois pontos das regiões Central de Minas e Metropolitana de Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (19).

Em Nova Lima, os bombeiros combatem as chamas que se concentram próximo à rua José de Oliveira Junior. De acordo com a corporação, os militares e brigadistas ainda monitoram a região uma vez que o tempo seco e a baixa umidade do ar contribuem para o aparecimento de novos focos.

Na BR-040, altura da cidade de Itabirito, região Central de Minas, o fogo também consome uma vegetação às margens da rodovia, com as chamas chegando bem perto dos carros. A Via 040 informou que já enviou caminhões-pipa para o local e não há interdição das pistas.

Nas últimas 24 horas, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registraram 8.459 focos de calor no Estado, que podem ser ou não um incêndio florestal, como o que consome a região da Serra da Moeda e Nova Lima, na Grande BH.

