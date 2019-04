O número de mortos identificados na tragédia em Brumadinho subiu para 233, de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais. Já o número de desaparecidos caiu para 37. Dois nomes foram retirados da lista de desaparecidos a pedido da Polícia Civil porque constatou-se que haviam sido inseridos de forma errônea por parentes ou terceiros.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, desde o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, houve a solicitação de retirada de 40 nomes. Os pedidos tiveram como fundamento investigações realizadas pela PCMG que demonstraram que as pessoas que estavam na lista foram incluídas de forma errônea, por parentes ou terceiros, e a confirmação de que a pessoa incluída na lista está viva e, foi localizada, posteriormente. Outros nomes também foram incluídos por familiares com grafia errada, ou nomes trocados.

Houve ainda casos de inclusão proposital por suspeitos de estelionato que haviam cadastrado nomes de pessoas que não estavam na região, a fim de conseguir vantagem econômica com as indenizações pagas.

