Dois pacientes com Covid-19 de Coromandel chegam a Belo Horizonte na tarde deste domingo (21). Eles vão ser transferidos em uma UTI aeromédica, que tem previsão de decolar da cidade, no Triângulo Mineiro, às 14h. A aeronave vai fazer uma parada em Uberaba para levar mais três pacientes que vão ser internados no Hospital Regional.

As duas pessoas que vão ser transferidas para Belo Horizonte são do sexo masculino e serão levadas para o Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, referência no tratamento de Covid na capital.

Com a transferência de hoje, chega a 16 o número de pacientes vindos de Coromandel: sete na semana passada, sete neste sábado (20) e os dois de hoje, segundo dados da assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Coromandel tem quase 28 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e registra um expressivo número de casos do novo coronavírus. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na quinta-feira (18), a cidade tem 1.274 casos confirmados, com 33 mortes, 41 pacientes internados em enfermaria e nove em UTI.