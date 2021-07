A próxima segunda-feira (12) será mais um marco especial no processo de retomada das atividades pedagógicas presenciais na rede estadual de ensino.Vai ser o dia em que mais escolas estaduais voltarão a receber os alunos, depois de quase um ano e meio longe das salas de aula, devido à pandemia de Covid-19.



Com todo cuidado e segurança, respeitando rigorosamente os protocolos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a rede estadual passará a contar com 751 escolas reabertas com atividades presenciais.



Além disso, com as novas determinações do Comitê Extraordinário Covid-19, com as atualizações nas ondas do Plano Minas Consciente da última quinta-feira (8), todas as regiões do Estado estão aptas ao retorno das atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual, desde que não tenha impedimento por parte da prefeitura local.



O novo passo só foi possível graças à melhoria dos índices epidemiológicos e do acompanhamento realizado nas primeiras unidades de ensino reabertas. Houve reforço na segurança dos protocolos e do checklist de preparação para o recebimento de professores e alunos e a boa aceitação da comunidade escolar como um todo. A SES lembra que o retorno das escolas da rede estadual de Minas é seguro, gradual, híbrido, facultativo e foi planejado, com todo o cuidado, para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários e transmitir a segurança e confiança necessárias a alunos, funcionários, pais e responsáveis.



Cenários



Com as novas determinações, 17 unidades de ensino, de cinco municípios que estavam em localidades enquadradas na onda vermelha, porém, na classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, poderão começar com o acolhimento de professores na segunda-feira (12), para um retorno dos alunos após o recesso escolar. Nesses locais, fica autorizado o retorno das atividades nos anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano.



Para os locais em que a retomada dos anos iniciais do ensino fundamental já ocorreu, pois estavam nas ondas amarela ou verde há mais tempo, a partir de 12/7 as escolas começam a receber também os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. São 153 unidades escolares, de 26 municípios.



Outro cenário é o das escolas de municípios em onda amarela ou verde, que não haviam iniciado o processo de retomada, e vão retomar agora as atividades com alunos dos anos iniciais e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Nesta situação estão 297 escolas, em 56 municípios.



Para os locais que estavam em onda vermelha, mas no cenário favorável e que fizeram o acolhimento dos professores nesta semana, é chegada a hora de os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental serem recebidos na segunda-feira (12). O total de 301 escolas de 45 municípios está nessa realidade.



Com as novas mudanças de ondas do Plano Minas Consciente, mais municípios estão autorizados a progredir com o acolhimento de professores.

Sempre que alunos, pais e/ou responsáveis precisarem verificar se as escolas estão com as atividades presenciais autorizadas, basta acessar o site da SES: www.educacao.mg.gov.br. Na aba destinada à retomada, a listagem de municípios e unidades de ensino estará atualizada. O contato com o gestor da escola também é fundamental, aponta ainda a pasta, para ficar por dentro de todas as informações sobre o ensino híbrido.



Clique aqui e confira a listagem. Para saber todas as atualizações semanais, acesse este link. (Com Agência Minas)

