Depois de um dia de inundações, desabamentos e várias ocorrências de pessoas ilhadas, os belo-horizontinos devem se preparar para mais tempestades hoje. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A atenção em pontos de alagamentos é a principal dica para evitar ser surpreendido pelo aumento do volume de água nas vias da cidade e até da região metropolitana.

Das 14h50 até o fechamento desta edição, pelo menos 30 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil da capital. Já o Corpo de Bombeiros contabilizou ao menos 12 tanto na metrópole quanto na Grande BH.

Um dos registros mais graves foi na avenida Tereza Cristina, na região Oeste, na divisa com Contagem. Lá, a via foi interditada após o córrego Ferrugem transbordar. Pessoas ficaram ilhadas em carros e motos.

No bairro Bonsucesso, na região do Barreiro, um muro desabou e soterrou um idoso de 65 anos, que ficou preso entre os escombros da estrutura e um carro. O resgate do homem durou cerca de duas horas. Ele foi levado para o hospital, mas o estado de saúde não foi informado.

Nem a Cidade Administrativa, no Serra Verde, em Venda Nova, escapou. O subsolo do prédio Minas ficou completamente alagado.

Próximo dali, a avenida Vilarinho chegou a ser interditada devido ao risco de inundação. Lá, em novembro do ano passado, três pessoas morreram após tempestade.

Em Contagem, no bairro Tropical, parte do teto de uma casa caiu, mas não houve feridos. Também na cidade, vários veículos ficaram ilhados na avenida Francisco Firmo de Matos, no Eldorado.

Panorama

temporal que atingiu todas as regiões de Belo Horizonte ontem representou mais da metade de toda a chuva registrada neste mês. Conforme números da Defesa Civil, até as 19h caiu, em média, 64% das precipitações acumuladas em outubro nas nove regionais.

Foi tanta água que a zona Norte conseguiu bater os 104,7 milímetros (mm) da média histórica do período.

(Com Bruno Inácio)