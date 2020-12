Uma mulher de 32 anos foi morta violentamente pelo marido neste domingo (27), em Três Corações, no Sul de Minas. As filhas do casal, de 6 e 11 anos, teriam assistido às agressões. A vítima foi encontrada por uma equipe do Samu com ferimentos e cabelos cortados. O suspeito teria agredido a mulher com chutes, socos e facadas.

O suspeito de 35 anos, que fugiu do local, foi encontrado pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (28) e está preso. Conforme relatos das crianças aos policiais, o suspeito teria tido um ataque de ciúmes.

A delegada responsável pelo atendimento às mulheres em Três Corações, Hipolita Brum, explicou que a vítima já havia feito boletim de ocorrência, em maio deste ano, para registrar uma agressão cometida pelo marido. “Mas ela não pediu medida protetiva nem aceitou atendimento médico", disse a delegada.

O caso no Sul de Minas aconteceu apenas três dias após um crime que chocou o país. Um engenheiro matou a esposa, que era juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a facadas em frente às três filhas do casal. O caso aconteceu na Barra da Tijuca, na capital fluminense, e o suspeito foi preso em flagrante.