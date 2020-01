Mais uma forte chuva que atinge Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (2) provoca alagamentos e a interdição da avenida Vilarinho, em Venda Nova, uma das mais importantes da capital e que dá acesso à região Norte da cidade.

De acordo com a Defesa Civil, o fechamento é por causa do transbordamento de córregos e para evitar tragédias com veículos e pedestres no local. Até às 22h30, a avenida seguiu interditada sem previsão de liberação.

A estação do Move da Vilarinho ficou alagada e houve a interrupção da circulação de várias linhas de ônibus, segundo a BHTrans. Nas imagens é possível ver pessoas ilhadas, cercadas pela água.

Por volta das 20h30, a Defesa Civil já havia emitido um alerta de pancadas de chuva com volume d'água acima do normal para as próximas duas horas na capital mineira.

Além de Venda Nova, o córrego Ressaca, na avenida Heráclito Mourão de Miranda, conhecida como avenida Atlântida, na região da Pampulha, também apresentava risco de transbordamento até por volta das 22h10 desta sexta. Outro córrego na Pampulha, o Coqueiros, também tinha risco acima do normal, segundo a Defesa Civil.

Veja o vídeo:



Vários outros pontos da cidade registraram alagamentos. Um deles foi a avenida Aggeo Pio Sobrinho, no Buritis, região Oeste de BH.

E na avenida 12 de Outubro, no bairro São João, na região Batista, em Venda Nova.

Recomendações durante a chuva

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximas aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva;

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos;

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

- Atenção especial em áreas de encostas e morros;

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199) nessa situação;

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199);

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.