As obras de construção do viaduto próximo ao km 483 da BR-381, em Betim, na Grande BH, continuam. A partir deste sábado (10), haverá estreitamento de faixa, entre os km 484 e 483, próximo à subida da Refinaria Gabriel Passos (Regap), na pista sentido Belo Horizonte. A interrupção tem duração programada de 60 dias.

A pista no sentido contrário, para São Paulo, permanece com estreitamento de faixa entre o km 482 e km 484 da Fernão Dias. No local, as alças de acessos à via marginal e a faixa da direita ficarão interditadas até setembro. O acesso à via marginal está sendo feito pelo km 481, 5 Sul, após o Carrefour.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, o local está devidamente sinalizado com indicações para as manobras. Segundo a empresa, a obra irá atender a demanda de escoamento de carga do parque industrial existente às margens da Fernão Dias.

Por fim, a empresa informou que, em caso de adversidades climáticas e/ou de operações, o prazo de execução das obras poderá ser prorrogado por mais 30 dias, em ambos sentidos da rodovia.

As obras são executadas pela empresa Parque Torino.

