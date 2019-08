Mais uma unidade de saúde é fechada por suspeita de sarampo, em Belo Horizonte. Desta vez, foi o posto de saúde do bairro Lagoa, na região de Venda Nova. Por volta das 16h, funcionários confirmaram que a unidade estava temporariamente fechada, mas não deu detalhes sobre o paciente.

O primeiro caso que levou ao fechamento temporário foi nessa quarta-feira (21), na UPA Centro-Sul de BH. A entrada de um paciente, de 30 anos, que tinha chegado recentemente de São Paulo, interrompeu os atendimentos na unidade por cinco horas. Acolhimentos foram suspensos e os profissionais precisaram imunizar os pacientes.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde, que informou que deve divulgar uma nota sobre o assunto ainda hoje.

O sarampo em Minas

Minas Gerais tem 55 casos de sarampo em investigação, sendo que três deles "muito provavelmente serão confirmados", segundo boletim divulgado nessa quinta-feira (22), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os três casos são de moradores dos municípios de Viçosa, na Zona da Mata; Uberlândia, no Triângulo Mineiro; e Passos, no Sul de Minas; que apresentaram sintomas compatíveis com a suspeita, tiveram contato com pessoas de São Paulo e já possuem os exames iniciais reagentes. Segundo a SES, para a confirmação faltam algumas etapas da investigação e protocolos que impedem a classificação até o momento.

O levantamento mostra ainda que, desde o início de 2019, foram notificados 221 casos suspeitos de sarampo provenientes de 78 municípios mineiros. Desses, 162 já foram descartados e 4 foram confirmados.

No país

O sarampo se espalha pelo país. Na última pesquisa, onze unidades da federação apresentavam transmissão ativa do vírus do sarampo: São Paulo, Rio, Pernambuco, Bahia, Paraná, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe e Piauí. Em três meses, foram confirmadas 1.680 infecções, a maior parte delas em São Paulo (1.662).

Sobre a doença

O sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, grave, transmissível, altamente contagiosa e comum na infância. A doença começa inicialmente com febre, manchas avermelhadas pelo corpo, sintomas respiratórios e oculares. Também incluem tosse, coriza, rinite aguda, conjuntivite, fotofobia (aversão à luz) e manchas de koplik (pequenos pontos esbranquiçados presentes na mucosa oral).

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de secreções presentes na fala, tosse, espirros ou até mesmo respiração. Na presença de pessoas não imunizadas ou que nunca apresentaram sarampo, a doença pode se manter em níveis endêmicos, produzindo epidemias recorrentes.

Leia mais:

'Dose zero' contra o sarampo começa nesta 5ª em Minas; tire todas as dúvidas sobre a vacina

Esforços para barrar avanço do sarampo ganham força após isolamento de UPA em BH

Minas investiga 55 casos de sarampo; três têm forte indício de confirmação, segundo Saúde